Business news: la Cina incoraggia le sue aziende investire nel nostro Paese e accoglie investimenti italiani

- Cina e Italia hanno sempre mantenuto una cooperazione economica e commerciale in uno spirito di uguaglianza e vantaggio reciproco: per questo, Pechino ha sempre incoraggiato le aziende cinesi "forti e rispettabili" a investire in Italia e in altri Paesi, e accoglie anche aziende da tutto il mondo, compresa l'Italia. Lo ha scritto il servizio stampa del ministero degli Esteri cinese in una nota ai media italiani in risposta alle affermazioni del segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, in visita in Italia. "Crediamo che la cooperazione sia il modo più efficace per raggiungere uno sviluppo comune e riavviare l'economia mondiale a seguito del grave impatto della pandemia di coronavirus sull'economia mondiale. Tutti i paesi dovrebbero lavorare insieme per creare un ambiente imprenditoriale equo, giusto, aperto e non discriminatorio, mantenere l'economia mondiale aperta, seguire la tendenza generale della globalizzazione e dare maggiori contributi alla ripresa e alla crescita dell'economia mondiale. Le accuse mosse alla Cina dal segretario Usa Pompeo sono infondate e insostenibili", si legge nella nota. (Cip)