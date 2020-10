Business news: Egitto, ministro Finanze, prime obbligazioni “green” vendute a 7 volte il valore iniziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima emissione di obbligazioni “verdi” denominate in dollari dell’Egitto è stata sottoscritta fino a 7,4 volte il valore iniziale. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze del Cairo. La notizia giunge dopo che l’Egitto ha offerto la prima emissione di “green bond” a un rendimento fino al 5,75 per cento, divenendo così la prima nazione in Medio Oriente e Nord Africa a offrire debito ecologico, mentre promuove progetti sulle energie da fonti rinnovabili. “Le richieste hanno superato il valore dichiarato dell’emissione, di 500 milioni di dollari, di quasi 7,4 volte”, ha dichiarato il ministro del Cairo Mohamed Maait. “L’emissione ha attirato una nuova base di investitori in Europa, Stati Uniti, Asia orientale e Medio Oriente”, ha proseguito il ministro. “La robusta sottoscrizione delle prime obbligazioni sovrane verdi ha aiutato il ministero a tagliare i tassi di interesse di quasi 50 punti base fino al 5,25 per cento, dopo il 5,75 per cento dell’inizio dell’emissione”, ha rivelato Maait. Secondo quanto affermato dal membro del governo del Cairo, i ricavi dell’emissione dei “green bond” saranno destinati a "progetti di finanziamento volti a dimostrare l’impegno dell’Egitto verso gli obiettivi dell’agenda per la crescita sostenibile delle Nazioni Unite”. (Cae)