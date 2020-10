Business news: Tunisia, Banca centrale, inflazione scenderà entro fine anno al 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia (Bct) prevede che il tasso di inflazione scenderà al 5,3 per cento entro il 2020. Le stime giungono dopo che lo scorso 30 settembre la stessa Banca centrale ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base per portarlo al 6,25 per cento. Secondo le previsioni pubblicate il tasso medio per tutto il 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 5,6 per cento, in base quanto dichiarato dal governatore della Bct Marouane Abassi durante una conferenza stampa da remoto tenutasi il primo ottobre. L'obiettivo, secondo Abassi, è riportare il tasso di inflazione, in una fase successiva, ai suoi livelli ordinari (tra il 3 e il 4 per cento). L'inflazione ha raggiunto il 5,4 per cento nell'agosto 2020, rispetto al 5,7 per cento nel luglio 2020. Sulla base di questo graduale calo registrato negli ultimi mesi, la Banca centrale ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, per portarlo al 6,25 per cento. Dal 2017, l’istituto bancario tunisino aveva aumentato ripetutamente il tasso di riferimento fino al febbraio 2019 (350 punti base in due anni circa), per far fronte all'inflazione che era intorno al 7 per cento nel 2018 e soprattutto all’inflazione core giunta in doppia cifra. “Le decisioni di aumentare i tassi di riferimento hanno anche permesso di ridurre le massicce importazioni, le cui ripercussioni sono state evidenti sulla bilancia commerciale e sulle partite correnti. Nel 2018, abbiamo registrato un disavanzo record delle partite correnti dell’11,2 per cento" ha detto Abassi. Quest’ultimo ha riferito che la stabilizzazione dall'aprile 2019 del tasso di cambio del dinaro tunisino nei confronti delle valute estere mostra una rinnovata fiducia, da un lato, nella valuta locale e l'emergere di comportamenti di importazione razionali e non speculativi, dall'altra parte. (Tut)