Business news: Arabia Saudita, introdotta esenzione del 25 per cento su affitti per investitori

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, e il principe ereditario Mohammed bin Salman hanno approvato un piano per scontare di circa il 25 per cento agli investitori i canoni d’affitto per gli immobili municipali, per la durata di un anno. Lo riferisce il quotidiano “Arab News”. La decisione mira ad alleviare gli effetti economici negativi della pandemia di coronavirus e dovrebbe coinvolgere più di 50.000 attività, risparmiando pagamenti per circa 151,9 milioni di dollari. Coinvolte nella decisione delle autorità saudite sono “tutte le attività economiche” tranne il settore finanziario e bancario, compagnie assicurative, imprese che si occupano di comunicazioni, scuole e università, mercati centrali e alimentari. Secondo il ministro degli Affari municipali e rurali saudita, Majed Hogail, la decisione “contribuirà a creare un ambiente di investimento attraente” nelle municipalità. (Res)