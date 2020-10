Business news: Arabia Saudita, fondo sviluppo turistico e banche insieme per progetti da 42 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per lo sviluppo turistico dell’Arabia Saudita e banche del Regno hanno firmato un contratto per progetti da oltre 42 miliardi di dollari nell’ambito turistico. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il contratto è stato firmato dall'amministratore delegato del fondo Qusai Al-Fakhri, dall'ad di Riad Bank Tareq Al-Sadhan e dall'ad di Banque Saudi Fransi, Rayan Fayez, alla presenza del ministro saudita del turismo Ahmad al Khateeb. Il contratto si propone la creazione di programmi di finanziamento per il sostegno e lo sviluppo del settore turisco. Il Fondo saudita perlo sviluppo turistico è stato creato in giugno con un investimento iniziale di 4 miliardi. Riad vuole che il turismo arrivi a rappresentare il 10 per cento del prodotto interno lordo entro il 2030 dal 3 per cento attuale, creando un milione di nuovi prosto di lavoro e accogliendo cento milioni di visitatori. (Res)