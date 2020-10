Business news: Uganda, ripristinati i voli internazionali per la prima volta da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Uganda hanno riaperto i loro confini internazionali per la prima volta dal mese di marzo, quando furono chiusi come misura di prevenzione contro la pandemia di coronavirus. La compagnia di bandiera nazionale, Uganda Airlines, ha effettuato il primo ottobre i primi voli regionali per Nairobi, in Kenya, e Mogadiscio, in Somalia, come da programma. Anche altre compagnie aeree internazionali stanno atterrando e decollando nei principali aeroporti del Paese. L'autorità dell'aviazione civile ugandese ha consigliato ai viaggiatori in partenza di presentarsi in aeroporto almeno quattro ore prima dell'orario di partenza previsto, mentre i funzionari dell'immigrazione degli aeroporti stanno incoraggiando i passeggeri a utilizzare le cabine self-service, ove disponibili, per ridurre al minimo i contatti. Inoltre, i passeggeri in arrivo in Uganda devono presentare un certificato di negatività effettuato entro 72 ore dalla partenza: coloro che presentano un test negativo non sono tenuti ad andare in isolamento, mentre a chi non fornirà un certificato verrà prelevato un campione e verrà messo in quarantena a proprie spese in attesa dei risultati. Il Paese ha registrato un aumento dei casi di coronavirus a settembre, con una media di circa mille nuovi casi a settimana. I casi totali sono attualmente oltre 8 mila. (Res)