Business news: Etiopia, al via ad ottobre la gara d'appalto per la privatizzazione di Ethio Telecom

- Il governo dell'Etiopia avvierà dal prossimo mese di ottobre le gare d'appalto necessarie a regolamentare il processo di privatizzazione di Ethio Telecom, l'unico operatore di telefonia mobile del Paese, nonché la concessione di due altre licenze nel settore. Lo riferisce il quotidiano finanziario "New Business", ricordando che quello etiope è l'ultimo grande mercato africano di telefonia mobile che sia ancora chiuso alla concorrenza. Entro il prossimo febbraio, il governo di Addis Abeba spera di aver venduto il 40 per cento del capitale di Ethio Telecom, che ad oggi detiene il monopolio nel settore, in un'operazione che è considerata una vera e propria rivoluzione. Del restante 60 per cento della partecipazione in Ethio Telecom, il 55 per cento rimarrà nelle mani del governo ed il 5 sarà venduto agli etiopi. I candidati avranno ora tempo fino a fine mese per presentare la loro offerta. Il progetto di privatizzazione del settore è stato a lungo sostenuto dal primo ministro Abiy Ahmed, convinto sostenitore della necessità di liberalizzare il mercato per dare impulso all'economia locale. (Res)