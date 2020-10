Business news: presidente ivoriano Ouattara, adozione dell'Eco non avverrà prima di tre o cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma economico che nei Paesi dell'Africa occidentale prevede di sostituire il franco Cfa con la moneta unica Eco non vedrà la luce prima di un periodo di tre o cinque anni. Lo ha detto il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, che lo scorso dicembre aveva annunciato insieme all'omologo francese Emmanuel Macron l'abolizione della valuta locale per adottare la nuova valuta, inizialmente nei Paesi dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa). "Sappiamo che quest'anno l'Eco non può essere adottato a causa del Covid-19 e delle difficoltà che i diversi Stati stanno affrontando", ha detto Ouattara, per il quale la nuova valuta non potrà "arrivare prima di tre o cinque anni", pur auspicando che questa venga introdotta "il prima possibile". Parlando alla stampa dall'aeroporto di Abidjan di ritorno da una visita nella regione centrale di Marahoué, il capo di Stato ha quindi detto che durante il periodo di attuazione della riforma monetaria "continueremo a utilizzare il franco Cfa, che è una buona valuta”. Ouattara si è quindi detto "totalmente in sintonia" con i colleghi membri della Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao) sul da farsi. Lo scorso 7 settembre, al termine di una conferenza con gli omologhi dei Paesi membri della Cedeao tenuta a Niamey, Ouattara aveva garantito che esiste tra i leader "una convergenza totale" sul fatto che "tutti devono continuare a fare i progressi necessari per raggiungere il rispetto dei criteri" per adottare la nuova moneta, avvertendo che per completare il processo potrebbero volerci "tre, quattro o anche cinque anni". (Res)