Business news: Iran, fra il 2019 e il 2020 esportati in Africa materiali da costruzione per 2 milioni di dollari

- Lo scorso anno iraniano (terminato il 20 marzo) l’Iran ha esportato verso i paesi dell’Africa materiali da costruzione per circa 2 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il Direttore generale dell’Ufficio paesi arabi e africani dell’Organizzazione iraniana per la promozione del commercio (Tpoi), Farzad Piltan, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Secondo Piltan, l’Iran ha esportato diversi tipi di materiali da costruzione (tra cui figurano cavi, mattonelle, pietra, porcellane, sanitari, tubature) per circa 620 milioni di dollari, principalmente in Iraq, Afghanistan, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian. Di questi, circa 2 milioni di dollari sono il valore di vendite effettuate verso paesi africani, fra i quali Somalia, Sudafrica, Tanzania, Kenya, Ghana, Costa d’Avorio e Nigeria. Secondo Piltan, fra i principali ostacoli che ancora rallentano l’esportazione di tali prodotti verso il continente africano figurano la mancanza d’interesse e di pianificazione da parte delle imprese iraniane, i costi e rischi economici, i problemi di trasporto (inclusa la distanza, i costi elevati, la mancanza di collegamenti regolari e diretti), i problemi bancari e gli elevati costi di marketing, particolarmente per quanto riguarda la partecipazione a fiere e lo stabilimento di uffici. Secondo Piltan la Tpoi, pur concentrandosi sulla promozione delle esportazioni nei paesi vicini, non ha trascurato di rafforzare i suoi legami commerciali con gli Stati africani, e “ha fatto tutti gli sforzi per rimuovere le suddette barriere all’export”. (Res)