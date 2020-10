Business news: Turchia, presentato piano economico per il triennio 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Turchia, Berat Albayrak, ha presentato il nuovo programma economico per il triennio 2021-2023 basato su "nuova stabilità, nuova normalità, nuova economia". Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Albayrak ha affermato che le proiezioni per la crescita dell'economia turca sono dello 0,3 per cento quest'anno, per poi aumentare al 5,8 per cento nel 2021 e attestarsi al 5 per cento nel 2022 e nel 2023 grazie alla ripresa di consumi, investimenti e proventi dal turismo. Secondo il programma, il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 13,8 per cento quest'anno e il 12,9 per cento nel 2021, per poi scendere al 10,9 per cento entro il 2023. Albayrak ha promesso l'attuazione di misure per la ripresa nel periodo post-pandemia. Quanto all'inflazione, le previsione si attestano al 10,5 per cento nel 2020, 8 per cento entro fine 2021 e 4,9 per cento entro fine 2023. (Tua)