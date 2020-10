Business news: approvato il Dubai Railway Protection Code of Practice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dubai Roads and Transport Authority (Rta) ha approvato l'ottava edizione del Dubai Railway Protection Code of Practice. L'ultima versione include vari miglioramenti al codice che consentono dalla Rta di adottare una metodologia più efficace per proteggere le strutture e le infrastrutture della rete ferroviaria a Dubai. L'obiettivo finale è quello di garantire la sicurezza sia delle strutture che degli utenti del servizio di metropolitana nell'emirato. (Res)