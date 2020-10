Business news: India, Modi inaugura sei progetti infrastrutturali per ripulire le acque del fiume Gange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato in videoconferenza sei mega progetti infrastrutturali nello Stato dell'Uttarakhand dal valore complessivo di 60 milioni di euro, nell'ambito della Missione nazionale per la pulizia del Gange. Lo riporta un comunicato del governo di Nuova Delhi. I progetti includono la costruzione di un impianto di depurazione per evitare che le acque inquinate affluiscano nel fiume; il miglioramento dell'attuale impianto idrico a Jagjeetpur, nel distretto di Haridwar, del valore di circa 20 milioni di euro, e la costruzione di un impianto di depurazione, che vale circa 15 milioni di euro, a Sarai, sempre nel distretto di Haridwar. L'inaugurazione del progetto a Jagjeetpur segna anche il completamento del primo progetto di fognatura intrapreso mediante un partenariato pubblico-privato (Ppp). I progetti hanno l'obiettivo di ridurre sensibilmente l'inquinamento in 17 città indiane nello stato dell'Uttarakhand, dislocate lungo le rive del Gange. (Inn)