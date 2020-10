Business news: siglato accordo Taiwan-Usa per sviluppo infrastrutture nel sud-est asiatico e in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nello sviluppo di infrastrutture nel sud-est asiatico e in America latina. Lo ha affermato il ministro delle Finanze taiwanese Su Jain-rong in una conferenza stampa. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", l'accordo quadro per rafforzare il finanziamento delle infrastrutture e la cooperazione allo sviluppo del mercato, firmato il 17 settembre, identificherà e creerà mercati per le infrastrutture e l'energia nelle regioni suddette. "Secondo il progetto, le due parti incoraggeranno gli investimenti privati e faciliteranno una migliore integrazione nei mercati dei capitali globali", ha affermato Su. (Cip)