Business news: la Cina prepara un'indagine antitrust su Google

- La Cina si sta preparando a lanciare un'indagine antitrust su Alphabet, la holding a cui fa capo Google, per esaminare le accuse di abuso di posizione dominante del suo sistema operativo mobile Android per soffocare la concorrenza. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times" citando due persone informate della questione. Secondo le fonti, il caso è stato proposto dal gigante delle telecomunicazioni Huawei Technologies lo scorso anno ed è stato sottoposto dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato al comitato antitrust del Consiglio di Stato per la revisione. Una delle persone ha spiegato che la decisione di procedere con un'indagine formale potrebbe arrivare già questo mese e potrebbe essere influenzata dalle relazioni fra Cina e Stati Uniti. La potenziale indagine segue una serie di azioni dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per imporre restrizioni alle aziende tecnologiche cinesi motivandole con rischi per la sicurezza nazionale. L'indagine esaminerebbe anche le accuse secondo cui la posizione di mercato di Google potrebbe causare "danni estremi" a società cinesi come Huawei, poiché il venir meno del supporto del gigante tecnologico statunitense per i sistemi operativi basati su Android porterebbe alla perdita di fiducia e di entrate, ha spiegato la seconda fonte. Il dipartimento del Commercio statunitense impedisce a Google di fornire supporto tecnico ai nuovi modelli di telefoni Huawei e l'accesso a Google Mobile Services, il pacchetto di servizi per sviluppatori su cui si basa la maggior parte delle app Android. Google aveva una licenza temporanea che lo esonerava dal divieto su Huawei ma è scaduta ad agosto. (Cip)