Business news: Kazakhstan, presidente Tokayev incontra ministro dell'Economia, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto il ministro dell’Economia nazionale, Ruslan Dalenov, il quale ha illustrato i più recenti progressi raggiunti sul fronte della ripresa economica e della qualità della vita. Lo rende noto la presidenza di Nur-Sultan. Il capo dello Stato, si legge nella nota, ha illustrato le misure necessarie ad attrarre nuovi investimenti, in particolare promuovendo il partenariato pubblico-privato. Al centro del confronto anche la costruzione e la modernizzazione di strutture pubbliche e il rilancio del settore edilizio. Tokayev, riferisce la presidenza, ha prestato attenzione in particolare ai progetti di sviluppo nelle aree rurali, in particolare l’iniziativa Auyl-El Besigi, in base alla quale dovrebbero essere modernizzati 3.500 villaggi nel giro di cinque anni. Infine, il presidente kazakho ha sollecitato un’accelerazione dell’azione di governo per la semplificazione della burocrazia e della tassazione per le imprese. (Res)