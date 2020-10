Business news: Qatar supera l'Algeria come principale fornitore di gas in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha conquistato il primo posto come primo fornitore di gas in Spagna dall'Algeria per la prima volta nella storia, poiché le esportazioni verso Madrid hanno raggiunto circa il 23,9 per cento del fabbisogno di questo paese, mentre l'Algeria ha coperto circa il 22 per cento lo scorso luglio. Uno sviluppo che segue le voci di un imminente rinegoziazione degli accordi tra Sonatrach e la spagnola Naturgy sui prezzi del gas. In questo contesto, un documento emesso dall'Autorità spagnola di gestione e controllo delle scorte energetiche (Cores) indica che le esportazioni di gas del Qatar hanno superato per la prima volta nella storia della Spagna quelle algerine; questo è accaduto durante l'ultimo mese di luglio, quando le esportazioni algerine hanno raggiunto i 75 milioni di metri cubi, rispetto agli 81 milioni di metri cubi delle esportazioni del Qatar. La notizia è stata ripresa in Algeria dal quotidiano “Echorouk”. (Ala)