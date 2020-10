Business news: Kenya, gruppo francese Vinci realizzerà autostrada Nairobi-Nakuru-Mau Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vinci, specializzato nel settore delle infrastrutture, ha firmato un accordo con le autorità del Kenya per la costruzione di un'autostrada che collegherà la capitale Nairobi e le città di Nakuru e Mau Summit. L'accordo, si legge in una nota della società citata dai media locali, è stato firmato all'Eliseo alla presenza dei presidenti Emmanuel Macron e Uhuru Kenyatta e prevede un costo di realizzazione di 1,3 miliardi di euro per 30 anni. I lavori di costruzione dureranno 42 mesi che serviranno a trasformare il tratto stradale già esistente in un'autostrada. Per la società si tratta del primo partenariato pubblico-privato (Ppp) realizzato in Africa. (Frp)