Business news: Costa d'Avorio, aumentato del 21 per cento il prezzo del cacao

- Il governo della Costa d'Avorio ha approvato l'aumento del 21 per cento del prezzo del cacao all'acquisto rispetto alla stagione precedente. A darne l'annuncio è stato il presidente Alassane Ouattara, candidato ad un terzo mandato alle elezioni del prossimo 31 ottobre, in occasione di un evento organizzato a Yamoussoukro per le Giornate nazionale del cacao e del cioccolato. In base a quanto stabilito dalle autorità, il costo per i consumatori salirà del 21 per cento all'anno, passando da 825 a mille franchi Cfa (ovvero da 1,2 a 1,5 euro circa) al chilo. Ouattara ha definito l'aumento "necessario ma non sufficiente" per garantire agli agricoltori quel "differenziale di reddito dignitoso" (Drd) e permettere loro migliori condizioni di vita. Secondo il presidente dell'Unione nazionale agricola per il progresso in Costa d'Avorio, Moussa Koné, ci vorrebbe tuttavia un prezzo pari a 1.500 franchi Cfa (oltre 2,2 euro) per garantire un reale cambiamento di vita ai produttori. Il fatto che l'annuncio sia giunto a poche settimane dalle elezioni presidenziali ha indotto molti osservatori a ritenere la mossa come una trovata elettorale. Con una produzione di cacao pari a oltre il 40 per cento a livello mondiale, la Costa d'Avorio è il primo produttore al mondo davanti al Ghana (20 per cento): dal 2019, i due Paesi dell'Africa occidentale lavorano insieme per cercare di aumentare il prezzo dell' "oro bruno" sui mercati mondiali, una collaborazione il cui primo risultato è stata la creazione del Drd. "La nostra strategia comune ora ci consente di difendere meglio gli interessi dei nostri produttori a livello internazionale", ha detto Ouattara citato da "Apa". (Res)