Business news: Algeria, Fmi, bilancio 2020 avrebbe bisogno del petrolio a 157,2 dollari al barile

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha alzato le sue aspettative sul prezzo del barile di petrolio necessario per equilibrare il bilancio pubblico algerino per l'anno 2020 a 157,2 dollari. La decisione segue le conseguenze della pandemia da coronavirus e il calo dei prezzi del greggio durante l'anno in corso, che ha contribuito ad impoverire ulteriormente il budget. Secondo i dati dell’Fmi pubblicati sul suo sito web, il calo dei prezzi del petrolio quest'anno è notevole, soprattutto alla luce della diffusione della pandemia di Covid-19, che ha alzato sensibilmente il prezzo di cui ha bisogno l'Algeria per riequilibrare il suo bilancio con le entrate del greggio. (Ala)