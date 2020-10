Business news: Egitto, il governo emette primi “green bond” del Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dall'Egitto ha emesso le prime obbligazioni “verdi” in Medio Oriente per un valore di 500 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero delle Finanze. “L’immissione sul mercato dei green bond contribuirà a rafforzare la fiducia degli investitori stranieri verso l’economia egiziana, oltre a rafforzare i tassi di crescita attuali e futuri”, ha dichiarato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. L’annuncio giunge in concomitanza con l’avvio dei progetti nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. “L’Egitto ha un portafoglio di progetti verdi del valore di 1,9 miliardi di dollari”, ha spiegato il ministro. In particolare, “il 16 per cento dei progetti riguardano il settore delle rinnovabili, il 19 per cento nel settore dei trasporti puliti, il 26 per cento nell’ambito della gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienici, e il 39 per cento nel settore del controllo dell’inquinamento”, ha chiarito. I ricavi dell’emissione dei “green bond” saranno destinati a "progetti di finanziamento volti a dimostrare l’impegno dell’Egitto verso gli obiettivi dell’agenda per la crescita sostenibile delle Nazioni Unite”, ha concluso Maait. (Cae)