Business news: saudita Aramco invia primo carico al mondo di ammoniaca blu al Giappone

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha inviato il primo carico al mondo di ammoniaca blu, completamente priva di anidride carbonica, al Giappone, in quella che è la prima spedizione al mondo di questa tipologia di prodotto raffinato. Lo riferisce Aramco in un comunicato stampa. L’ammoniaca blu verrà impiegata dal Giappone nelle sue centrali elettriche per produrre elettricità senza emissione di anidride carbonica. Secondo quanto riferisce Aramco, il carico ammonta a circa 40 tonnellate. “L'ammoniaca blu può essere bruciata nelle centrali termiche senza rilasciare emissioni di carbonio e ha il potenziale per dare un contributo significativo a un futuro energetico a basse emissioni di anidride carbonica affidabile e conveniente", ha dichiarato Aramco. Il Giappone mira a diventare un leader mondiale nell'uso dell'idrogeno, che è contenuto nell'ammoniaca. Il Paese si è impegnato a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 26 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2013, nell'ambito del patto sul clima di Parigi. L'ammoniaca blu è una materia prima per la produzione dell'idrogeno blu, e viene prodotta con un processo che cattura e immagazzina le emissioni di C02. L'idrogeno da energia rinnovabile che non crea emissioni è noto come idrogeno verde. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, sta cercando di migliorare la sua reputazione a livello mondiale e negli ultimi anni ha avviato una vera e propria transizione dalle energie fossili alle rinnovabili, producendo prodotti a basso contenuto di emissioni di gas serra, rendendo maggiormente efficiente i processi di estrazione, avviando programmi per la produzione di gas e piani per coltivare mangrovie che assorbono l’anidride carbonica. A luglio la società statunitense Air Products & Chemicals ha firmato un accordo a luglio con Acwa Power International con sede in Arabia Saudita e Neom, la futuristica città che sorgerà nel nord del Paese del Golfo, per sviluppare un impianto di ammoniaca a base di idrogeno da 5 miliardi di dollari alimentato da energie rinnovabili. Un altro accordo riguarda il produttore di prodotti chimici saudita Sabic di cui Aramco è socio di maggioranza, e Mitsubishi, riguardante il progetto Blue ammonia in partnership con Jgc, Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Mitsubishi Shipbuilding e Ube Industries. (Res)