Business news: Cina, profitti industriali in aumento del 19,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati del 19,1 per cento su base annua salendo a 612,8 miliardi di yuan (circa 90 miliardi di dollari) ad agosto. Rispetto a luglio si sono ridotti 0,5 punti percentuali, confermando tuttavia la ripresa delle attività commerciali. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). "La produzione e il funzionamento delle imprese sono migliorati e l'offerta e la domanda sono gradualmente tornate alla normalità man mano che sono stati raggiunti risultati nella prevenzione e nel controllo del coronavirus, e buoni risultati sono stati visti nella recente politica del paese per stabilizzare l'economia", ha affermato Zhu Hong, statistico della Nbs. Secondo il funzionario, una serie di tagli alle tasse e altre politiche sono state efficaci, quindi i costi per le imprese hanno continuato a diminuire e la loro redditività è migliorata. (Cip)