Business news: Huawei annuncia apertura Centro di trasparenza per la sicurezza informatica a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei Italia ha annunciato la prossima apertura a Roma del suo Centro di trasparenza per la sicurezza informatica. Lo ha reso noto la società in un comunicato stampa. Luigi De Vecchis, presidente di Huawei Italia, e Giuseppe Pignari, Cyber security officer di Huawei Italia, sono intervenuti all'evento che si è svolto online. La fiducia nella sicurezza informatica è una delle principali sfide che il mondo deve affrontare nell'era digitale. I nuovi sviluppi nelle aree Cloud Computing, Intelligenza artificiale (Ia) e Internet delle cose (IoT) stanno ponendo sfide senza precedenti alla sicurezza informatica dell'infrastruttura Ict. Huawei ha messo la sicurezza informatica e la protezione della privacy degli utenti al primo posto nella propria agenda: l'approccio di Huawei alla sicurezza informatica è "Security or Nothing" (sicurezza o niente). Il Centro italiano di Huawei, che si aggiunge a quelli già operativi di Banbury, nel Regno Unito, Bonn, Dubai, Toronto, Shenzhen e Bruxelles, fornirà ad agenzie governative, tecnici esperti, associazioni di settore ed enti di standardizzazione, una piattaforma per comunicazioni di sicurezza, collaborazione e innovazione sugli standard di sicurezza e i meccanismi di verifica, consentendo ai nostri clienti di eseguire verifiche di sicurezza e testare le apparecchiature Huawei. Il Centro di trasparenza per la sicurezza informatica, che sarà operativo a settembre 2021, si concentrerà su tre aree principali. (Com)