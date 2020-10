Business news: Giappone, sussidi per il turismo estesi a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa settimana Tokyo è inclusa nella campagna di sussidi al turismo “Go to travel” lanciata dal governo del Giappone a fine luglio. Inizialmente l’area metropolitana della capitale era stata esclusa, a causa dell’aumento dei casi di coronavirus. Dopo che i nuovi contagi sono scesi è stato deciso di includere nel programma anche i viaggi da e per la capitale. Il settore turistico rappresentava uno dei principali motori di crescita economica del paese prima della crisi pandemica. Per rilanciarlo l’esecutivo ha concesso sussidi fino a 20 mila yen al giorno (159 euro) per i viaggi entro i confini nazionali, sia dei cittadini giapponesi sia di turisti internazionali. (Git)