Business news: Taiwan, 50 senatori Usa sollecitano negoziato per accordo commerciale bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta membri del Senato degli Stati Uniti hanno lanciato un appello affinché il proprio paese avvii negoziati formali su un accordo commerciale bilaterale globale (Bta) con Taiwan. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". In una lettera al rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, 42 senatori repubblicani e otto senatori democratici hanno affermato che Taiwan ha dimostrato la capacità di mantenere una forte partnership economica con gli Stati Uniti. "Insieme a un solido profilo commerciale di beni e servizi, Taiwan supporta circa 208 mila posti di lavoro negli Usa, un numero che aumenterà solo con un accordo commerciale bilaterale globale", si legge nella lettera pubblicata sul sito web ufficiale di uno dei senatori, James Inhofe. Secondo i firmatari, Taiwan non solo integra i beni e servizi statunitensi, ma è un partner affidabile in molte industrie Usa. "Questo non è solo fondamentale per diversificare le nostre catene di approvvigionamento, ma è essenziale per ridurre la nostra dipendenza da altri paesi, come la Cina, che cercano di sfruttare le inefficienze della catena di approvvigionamento nel loro percorso verso il dominio regionale e globale. Questa diversificazione della nostra catena di approvvigionamento è fondamentale per la nostra sicurezza nazionale", viene spiegato. (Cip)