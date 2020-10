Dante: Mattarella, oggi c'è necessità di guardare sua lungimiranza artistica e civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È vero che figure come quella dantesca devono essere esaminate sotto la luce dell’universalità e non sotto quella, assai più consunta, dell’attualità. Ma, forse, anche oggi si avverte una grande necessità di guardare di più a Dante, al suo esempio, alla sua capacità di visione e alla sua lungimiranza, artistica e civile. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Ha scritto Jorge Luis Borges, lettore attento e devoto di Dante: 'La Commedia è un libro che tutti dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci'. Possiamo allora ben dire, con la fierezza dei figli, che lo spirito dantesco si è irradiato, dall’Italia al mondo, illuminandolo di poesia, di bellezza, di passione, di coraggio", afferma il capo dello Stato, secondo cui al netto della complessità, delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria, la Commedia parla, all’uomo, dell’uomo. "È uno specchio di passioni, cadute, aspirazioni e ambizioni. Un viaggio senza tempo e senza spazio che attraversa, come un bisturi affilato, i recessi più misteriosi dell’animo umano", sottolinea il capo dello Stato, che ricorda che come ha notato con estrema finezza Thomas Stearns Eliot, 'La Divina Commedia esprime nell’ambito dell’emozione tutto ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine, l’uomo è capace di sperimentare'. "Dante era ben consapevole del valore inestimabile della sua opera, scritta per i posteri e non per compiacere i suoi contemporanei. I capolavori, nell’arte, si misurano con la loro capacità di produrre frutti a distanza e di durare a lungo nel tempo. Lo stesso metro che vale per le imprese storiche", dichiara Mattarella. (Rin)