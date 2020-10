Business news: Giappone, due banche oggetto dell’attenzione dei regolatori finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per i servizi finanziari del Giappone ha ordinato a due banche del paese – Mitsui Trust Bank e Mizuho Trust – di fornire dettagli in merito a problemi di conteggio dei voti dei consigli di amministrazione. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui gli errori nel conteggio dei voti hanno interessato 1.346 società che avevano affidato alle banche il computo dei voti postali a margine degli annuali incontri generali dei loro consigli di amministrazione. Il regolatore finanziario giapponese ha chiesto alle due banche di assumere misure preventive per correggere gli errori. (Git)