Business news: Cina-Usa, Sina Corp lascerà Wall Street dopo 20 anni

- La compagnia cinese di media online Sina Corporation lascerà Wall Street il prossimo anno, nel contesto della stretta dei controlli sulle società tecnologiche cinesi negli Stati Uniti. L'azienda con sede a Pechino ha reso noto in una dichiarazione rilasciata il 29 settembre che cesserà di essere una public company. Il suo presidente e amministratore delegato, Charles Chao, ha concluso un accordo che stima la società in 2,6 miliardi di dollari, con un prezzo di offerta di 43,3 dollari per azione, circa l'otto per cento in più rispetto al prezzo di chiusura della società a New York venerdì scorso e al di sopra dell'offerta di acquisto iniziale fatta da New Wave Holdings, la società di investimento di Chao, a luglio. Sina è diventata una società quotata nel 2000, nel listino dei titoli tecnologici Nasdaq. L'azienda possiede Weibo, una popolare piattaforma social in Cina paragonabile a Twitter. (Cip)