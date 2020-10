Business news: India, investimenti della società Usa General Atlantic nell'azienda Reliance Industries

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense General Atlantic investirà circa 440 milioni di euro, pari a una quota dello 0,84 per cento, nel ramo di vendita al dettaglio della compagnia petrolchimica e delle telecomunicazioni indiana Reliance Industries. Lo ha reso noto la società di Nuova Delhi. L'investimento dovrebbe far aumentare il valore dell'azienda a 50 miliardi di euro. Reliance è il più grande rivenditore al dettaglio indiano con circa 12 mila negozi. L'investimento di General Atlantic arriva dopo che Reliance ha raccolto circa un miliardo e mezzo di euro per il suo ramo di vendita al dettaglio dalla statunitense Kkr & Co e da Silver Lake Partners. (Inn)