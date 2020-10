Business news: premio Nobel Banerjee, India tra le peggiori economie del mondo durante il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abhijit Banerjee, premio Nobel per l'economia indiano, ha affermato durante una videoconferenza che l'India è tra le economie che ha registrato i peggiori risultati al mondo, dal momento che il pacchetto di stimolo economico varato dal governo è stato inadeguato a contrastare la crisi derivata dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, Banerjee ha osservato che il Paese vedrà una ripresa della crescita nel prossimo trimestre luglio-settembre. L'economista e professore del Massachusetts institute of technology (Mit), inoltre, ha sottolineato che la crescita economica indiana era già in calo nel periodo pre-Covid. Parlando di inflazione, Banerjee ha detto che la strategia di crescita adottata dal governo di Nuova Delhi ha solo creato molta domanda, il che ha portato anche a un aumento dell'inflazione. Nel corso del suo intervento, il premio Nobel ha osservato che l'India deve essere più competitiva a livello globale. (Inn)