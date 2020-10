Business news: la Cina risponde alle parole di Pompeo in Italia, la politicizzazione del 5G è "concorrenza sleale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politicizzazione del dossier 5G non solo è dannosa per lo sviluppo della tecnologia delle reti di quinta generazione, ma è anche "contraria al principio" di concorrenza leale e "non serve agli interessi dei Paesi interessati e della comunità internazionale". Lo scrive il servizio stampa del ministero degli Esteri cinese in una nota ai media italiani in risposta alle dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in questi giorni in visita in Italia. Nel corso dell'incontro avuto il 30 settembre con il ministro degli Esteri Luigi di Maio, in riferimento in particolare alla delicata questione dello sviluppo delle reti 5G, Pompeo ha affermato: "Abbiamo parlato molto della preoccupazione degli Stati Uniti riguardante il Partito comunista cinese, che cerca di sfruttare la sua presenza economica in Italia per perseguire scopi strategici. (I cinesi) non sono qui per partenariati sinceri a beneficio reciproco". Il servizio stampa della diplomazia di Pechino ricorda che lo sviluppo della tecnologia 5G avviene nell'ambito della globalizzazione e sarà inevitabilmente "un processo di costruzione comune e condivisione da parte dei Paesi". (Cip)