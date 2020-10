Business news: Vietnam, Viettel riduce partecipazione in tre affiliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale azienda delle telecomunicazioni del Vietnam, Viettel, intende ridurre le proprie partecipazioni in tre aziende affiliate sino ad una quota di poco superiore al 50 per cento. Lo riferisce “Vietnam Plus”, secondo cui le tre operazioni di disinvestimento verranno effettuate a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre. Le tre affiliate sono Viettel Post Joint Stock Corporation (Vtp), Viettel Construction Joint Stock Corporation (Ctr) e Viettel Consultant and Design Joint Stock Company (Vtk). Vtk è l’azienda progettista di alcune tra le principali linee dati a fibre ottiche del paese, incluse le dorsali Nord-Sud dalla lunghezza di oltre 8.500 chilometri. Entro la fine dello scorso anno, l’azienda ha fornito servizi in sei mercati esteri: Laos, Cambogia, Mozambico, Camerun, Haiti e Perù. (Fim)