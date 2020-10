Iran: liberata la ricercatrice franco-iraniana Adelkhah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno liberato la ricercatrice franco-iraniana Adelkhah. L'avvocato di Adelkhah ha annunciato che la ricercatrice è uscita oggi di prigione ed è stata posta sotto sorveglianza tramite un braccialetto elettrico. La 61enne antropologa era stata arrestata più di un anno fa e portata nella prigione di Evin, nel nord di Teheran. Con precisione era stata fermata il 5 giugno 2019 ed era stata condannata all'inizio dell'estate 2020 a cinque anni di carcere per "collusione al fine di attaccare la sicurezza nazionale" e a diciotto mesi per "propaganda" contro il regime. Specialista in sciismo, Adelkhah ha incrementato negli ultimi anni le sue visite in Iran, nonostante i rischi che ogni ricercatore in scienze sociali corre nella Repubblica islamica. Anche il suo compagno, lo specialista del Corno d'Africa Roland Marchal, ha trascorso lunghi mesi in detenzione in Iran, ma è stato rilasciato alla fine di marzo a seguito di uno scambio di prigionieri. (Res)