M5s: Castaldo, basta spot per Udeur, discutere di nuovo inizio

- Sarebbe meglio tornare a parlarsi tutti intorno a un tavolo, invece che fare pubblicità all'Udeur, condividendo riflessioni, idee, critiche costruttive, proposte e progetti non spot ma concreti, insieme, su come riorganizzare gli Stati Generali e soprattutto il nostro Movimento. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, che invita i colleghi del Movimento 5 stelle al dialogo, "piuttosto che proseguire in questa folle rincorsa mediatica che potrà solo risollevare le sorti di giornali e trasmissioni in crisi di ascolti, ma di sicuro non aiutarci a far ripartire un grande sogno, una visione che in tanti abbiamo sposato con tutto il nostro cuore ed entusiasmo, dedicandole così tanti anni della nostra vita". "Ci hanno dato per morti decine di volte. Io so che possiamo rialzarci anche questa. Ma dobbiamo volerlo. Dobbiamo davvero pensare che essere una comunità sia più importante delle nostre individualità", aggiunge.(Rin)