Infrastrutture: De Micheli su crollo ponte Lenzino, indagine di Anas per accertare cause

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli è rimasta in costante contatto con le autorità locali sulla vicenda del crollo del Ponte Lenzino sul fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. "Ho sentito sia il prefetto Daniela Lupo - afferma - che la presidente della Provincia Patrizia Barbieri e il sindaco di Cerignale Massimo Castelli, che mi hanno confermato che non ci sono persone coinvolte nel cedimento del ponte e mi hanno comunicato che è stata predisposta una viabilità alternativa per garantire l'accessibilità ai centri abitati della valle. Mi sono confrontata anche con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e con l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, il quale mi ha assicurato l'avvio di un'indagine immediata per accertare le cause del crollo". "Nei prossimi giorni sarò a Ponte Lenzino - conclude - per valutare personalmente la situazione e definire insieme alle autorità locali le modalità di ricostruzione del viadotto". (Rin)