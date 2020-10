Business news: India, presidente firma contestati progetti di legge su riforma commercio agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'India Ram Nath Kovind ha firmato i tre controversi progetti di legge di riforma del commercio agricolo che hanno ottenuto il voto favorevole del parlamento la scorsa settimana e sollevato forti proteste popolari. Lo riferisce il quotidiano "Hindustan Times", ricordando che secondo la presidenza la riforma renderà gli agricoltori autosufficienti, mentre i partiti di opposizione sostengono che si tratti di misure che favoriscono solo le imprese. Contro le riforme hanno manifestato venerdì scorso anche gli agricoltori del Punjab, Stato considerato come "il granaio dell'India" per la fertilità delle sue terre. La protesta è stata lanciata dal comitato Kisan Mazdoor Sangharsh e vi hanno aderito anche altre associazioni di categoria. Il Congresso, principale forza di minoranza a livello centrale, ha di recente esortato il presidente a non promulgare i tre progetti di legge e ha minacciato, in caso contrario, di rivolgersi alla Corte suprema. (Inn)