Business news: Thailandia, speso meno di un terzo del pacchetto di stimolo

- La banca centrale thailandese ha esaurito gli strumenti principali della politica monetaria convenzionale per stimolare l'economia. Lo riporta il "Bangkok Post". Con i tassi di interesse vicini allo zero, la Banca di Thailandia (Bot) la scorsa settimana ha sollecitato politiche governative più mirate e tempestive per sostenere la ripresa. Tuttavia, i dati più recenti mostrano che il governo è stato lento ad attivare gli aiuti utili per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia di coronavirus: infatti, meno di un terzo dello stimolo da circa 2.000 miliardi di bath (circa 50 miliardi di euro) proposto dal governo e dalla banca centrale è stato già speso. Secondo i dati ufficiali dell'esecutivo, il lento esborso economico di 400 miliardi di baht (circa dieci miliardi di euro) da investire in progetti di base non è riuscito a decollare a causa delle difficoltà proprie dei progetti. Il governo ha cercato di accelerare l'approvazione del bilancio questo mese e, per questo, prevede che nel quarto trimestre verranno iniettati nell'economia fino a cento miliardi di baht (circa due miliardi di euro). (Fim)