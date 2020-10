Business news: Enea partecipa al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) rappresenterà l’Italia alla seconda conferenza internazionale RD20, dedicata alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili, che si svolgerà in Giappone, in modalità online, dal 29 settembre al 9 ottobre. Lo si legge in un comunicato. Per l’Enea interverrà Giorgio Graditi, direttore del dipartimento di Tecnologie energetiche e Fonti rinnovabili, che illustrerà ai rappresentanti dei principali istituti di ricerca dei Paesi del G20, i progetti e le tecnologie più all’avanguardia su cui l’Italia, e in particolare Enea, sta lavorando in linea con le politiche nazionali ed europee (Green New Deal). “Durante questo summit, il mio compito sarà quello di mostrare a una platea altamente qualificata di scienziati i progressi scientifici e tecnologici raggiunti, a partire da quelle tecnologie su cui puntiamo per favorire e accelerare il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia su vasta scala”, sottolinea Graditi. (Com)