Usa: coronavirus, Senato sospende lavori ma conferma udienze nuovo giudice Corte suprema

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha annunciato che a seguito della notizia del contagio da nuovo coronavirus di tre parlamentari chiederà lunedì di sospendere la sessione fino al 19 ottobre. Uno stop, ha detto lo stesso McConnell in una nota stampa, che non inficerà "l'importante" lavoro che la commissione Giustizia sta facendo per ratificare la nomina di Amy Coney Barrett come nuovo giudice della Corte suprema. Lo stesso Judiciary Committee, in un comunicato pubblicato poche ore prima, aveva segnalato che secondo la normativa vigente le commissioni possono riunirsi indipendentemente dal fatto che il Senato sia o meno "in sessione". L'esame della nomina di Coney Barrett, fortemente avversata dai Democratici, riprenderà dunque il 12 ottobre. Al test del nuovo coronavirus sono risultati positivi il rappresentante del Wisconsin, Ron Johnson, il senatore dello Utah, Mike Lee, e Thom Tollins, delagto della Carolina del Nord, tutti esponenti del partito Repubblicano. (segue) (Nys)