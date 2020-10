Maltempo: Mattarella, preoccupazione per condizioni difficili di quelle zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime del Maltempo, che da ieri si è abbattuto al nord e la preoccupazione per condizioni difficili prodotte in quelle zone. Lo ha affermato il presidente prima del suo discorso in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Non posso tacere sull'aumento del numero del vittime della pandemia", ha aggiunto il capo dello Stato. (Rin)