Business news: coronavirus, Cina chiede ad aziende di evitare import cibi congelati da paesi con grandi focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha invitato gli importatori a evitare i cibi congelati provenienti da paesi che soffrono di gravi nuovi focolai di coronavirus dopo diversi casi di prodotti ittici importati risultati positivi ai test. In una dichiarazione alle società di importazione l'Ufficio del commercio municipale di Pechino ha reso noto che le dogane e le amministrazioni locali hanno ripetutamente rilevato il virus negli alimenti importati dalla catena del freddo, con rischi di contaminazione. L'ufficio ha esortato a monitorare attentamente la situazione della pandemia oltremare ed "evitare proattivamente l'importazione di alimenti della catena del freddo da aree pesantemente colpite dal coronavirus e fare piani alternativi per le importazioni". Inoltre è stato richiesto alle aziende di migliorare i loro meccanismi di allerta e segnalazione e di informare rapidamente le autorità se i prodotti risultassero positivi. La Cina non segnala infezioni locali da oltre un mese, ma recentemente ha rilevato il coronavirus sulle confezioni di prodotti ittici importati nella provincia di Jilin e nella città di Tsingtao. Pechino questo mese ha sospeso le importazioni dai produttori di pesce in Brasile, Indonesia e Russia per oltre una settimana. (Cip)