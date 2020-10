Maltempo in Piemonte: Cirio dichiara lo stato d'emergenza, ritrovati 21 dei 22 dispersi. Un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vivi e stanno bene 21 dei 22 dispersi sul Col di Tenda. Manca all'appello un margaro caduto con la sua auto in un torrente. I 21 dispersi (19 italiani e 2 tedeschi) sono rimasti bloccati a Vievola, sul fronte francese, e ora è iniziato il loro recupero da parte di Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso alpino. Sono state avvisate tutte le famiglie. Nel bilancio del maltempo che ha devastato il Piemonte c'è anche una vittima, un uomo di 36 anni, di Quarona, in Valsesia, che questa notte alle 3:30 assieme al fratello è finito con l'auto in un fiume: il suo corpo è stato ritrovato oggi alle 14 sul greto del fiume Sesia, in località Bettole a Borgosesia. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato, nel tardo pomeriggio, lo stato di emergenza.Il presidente stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli e si è confrontato con il Governatore ligure, insieme chiederanno lo stato d’emergenza. Tutta la Giunta è operativa in questo momento sul territorio e gli Assessori stanno monitorando e presidiando fisicamente le aree più colpite.L’Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte si è recato questa mattina in alcune zone del Tanaro e ha parlato di situazione disastrosa. Ha poi sottolineato come desti preoccupazione il Sesia, la cui piena sta passando ora, senza contare tutti i danni, le frane, le strade allagate, i borghi isolati.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il governatore Alberto Cirio per testimoniare la sua vicinanza al territorio. Il presidente della Regione ha informato il Capo dello Stato della situazione che, seppur più contenuta nell’estensione, mostra danni alle aree colpite maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del 1994. Intorno all’ora di pranzo è crollato nel Novarese il ponte di Romagnano Sesia. Le parole e la vicinanza del presidente della Repubblica - spiega il governatore del Piemonte - sono un sostegno molto importante in queste ore difficili. Il suo pensiero è stato per tutti i cittadini travolti da questa calamità, per i sindaci e le istituzioni che stanno affrontando la situazione, per le persone disperse e le squadre delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari impegnate ininterrottamente da stanotte nella loro ricerca e nel portare soccorso al territorio. (Rin)