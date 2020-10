Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero in aumento a 51,5 a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori d'acquisto (Pmi) per il settore manifatturiero della Cina è arrivato a 51,5 a settembre, rispetto al 51 di agosto. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale d statistica cinese (Nbs). Un numero superiore a 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione. È il settimo mese consecutivo che la cifra è rimasta nel territorio di espansione. Commentando il dato, Zhao Qinghe, statistico dell'Nbs, ha affermato che l'economia cinese continua a riprendersi costantemente mentre il paese continua a portare avanti le politiche di bilanciamento del controllo delle epidemie e dello sviluppo economico. A settembre il sottoindice della produzione si è attestato a 54, con un aumento di 0,5 punti su base mensile, mentre quello dei nuovi ordini è aumentato di 0,8 punti a 52,8. "Con il costante recupero della domanda e dell'offerta e l'arrivo della stagione intensa per la produzione tradizionale, la disponibilità all'acquisto delle imprese è in aumento e le attività di mercato sono in aumento", ha affermato Zhao. (Cip)