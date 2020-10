Business news: Cina, indice Pmi non manifatturiero a 55,9 a settembre, settimo mese consecutivo di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori d'acquisto (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina è salito a 55,9 a settembre, da 55,2 di agosto. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale d statistica cinese (Nbs). Un numero superiore a 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione. Il Pmi non manifatturiero è al di sopra di 50 da sette mesi consecutivi. La crescita del Pmi non manifatturiero ha registrato un'accelerazione per due mesi consecutivi, portando l'indice al livello più alto in oltre sei anni. A settembre, il settore dei servizi ha accelerato il ritmo di ripresa, con il sottoindice delle attività imprenditoriali in espansione di 0,9 punti rispetto al mese precedente a 55,2. "Gli effetti delle politiche di incoraggiamento ai consumi hanno continuato a filtrare, stimolando la domanda interna e rilanciando le attività commerciali", ha affermato Zhao Qinghe, statistico dell'Nbs, analizzando il dato di settembre. Il sottoindice dei nuovi ordini è salito a 54 a settembre da 52,3 ad agosto, indicando che la ripresa della domanda di mercato ha preso piede nel settore non manifatturiero. L'occupazione ha continuato a espandersi, con il sottoindice in leggero aumento a 49,1 da 48,3 del mese scorso. "Una ripartizione dei dati ha mostrato che i sottoindici per le attività commerciali di trasporti, telecomunicazioni e software, nonché alloggio e ristorazione sono rimasti sopra i 60", ha osservato Zhao. (Cip)