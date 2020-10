Torino: domenica la festa dei commercianti in corso Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 4 ottobre, a Torino, si terrà la "Festa di Corso Belgio e di Vanchiglietta", organizzata da Federeventi Piemonte in collaborazione con l’Associazione Commercianti “Operatori economici Vanchiglietta”, con il patrocinio e il contributo della Circoscrizione 7. Negozi aperti, via pedonale e bancarelle, associazioni sportive sociali e culturali con esibizioni dal vivo, artigiani e prodotti tipici, giostre e circo per bambini, giro su pony: questi i punti fermi della festa di corso Belgio. All’evento parteciperanno le associazioni del territorio. Da quelle sportive (judo, basket, arti marziali, difesa personale, scuole di ballo, danza del ventre, latino-americano) a quelle sociali, onlus che parleranno dei servizi per il territorio a carico di anziani, persone con disabilità e persone in difficoltà. Dalle 9.00 sarà possibile recarsi nei negozi del borgo (cento quelli aperti da corso Tortona a lungo Po Antonelli) o aggirarsi tra le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità, per una colazione o un pranzo di qualità. Largo anche agli stand allestiti dai commercianti, artigiani, produttori e hobbisti. Radio Jukebox trasmetterà in diretta dalla Festa dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e racconterà quello che avviene live con la simpatia e l’ironia del famoso conduttore Wlady. Durante la manifestazione la strada sarà pedonalizzata. Spazio anche ad animazioni nel corso del pomeriggio: dal circo per bambini al giro sui pony passando per la degustazione delle leccornie, l’esibizione del gruppi teatrali e musicali. Non perdetevi la possibilità di fare una passeggiata in sella ai dolci animali dell’associazione La Terra dei cavalli. "Siamo convinti - dichiarano Luca Deri, Presidente Circoscrizione 7, e Michele Crispo, Coordinatore Commissione Commercio della Circoscrizione - che la festa di corso Belgio sia una vetrina importante per le attività produttive del territorio e per le associazioni sportive, culturali e sociali che vi partecipano. La collaborazione attiva tra Associazione Commercianti e Circoscrizione ha consentito alla manifestazione di diventare una delle iniziative più partecipate dai residenti, che possono così trascorrere una giornata di festa in corso Belgio". (Rpi)