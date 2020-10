Dante: Mattarella, figlio di Italia che esisteva solo come “espressione geografica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dante è figlio del suo tempo, il Medioevo. Forse ne è il figlio migliore. È anche figlio di Firenze, pur se, nel clima polemico attraversato, si sentirà costretto – certamente a malincuore - a precisare “per nascita, non per costumi”. È, infine, figlio di quell’Italia “nave senza nocchiere in gran tempesta”, un’Italia che non esisteva se non come “espressione geografica” ma che rappresentava il suo sogno esistenziale e il suo orizzonte politico ideale. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Nella sua mente eccelsa, nella sua prodigiosa tensione poetica, si fondono e si svelano per intero la storia, il sapere e la sapienza del suo tempo che fu, come ben sappiamo, tutt’altro che buio e oscuro", aggiunge. (segue) (Rin)