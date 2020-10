Dante: Mattarella, ha portato a compimento passaggio tra latino e volgare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dante è anche l’uomo che ha portato a compimento il passaggio tra latino e volgare, riconoscendo al parlare del popolo, alla lingua “naturale”, la dignità letteraria e la superiorità comunicativa. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Dante è il poeta italiano e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha trasmesso alimento e ispirazione vitale anche a quella generazione di poeti, artisti e uomini politici del Risorgimento che hanno costruito l’unità d’Italia, di cui Dante è padre e pilastro essenziale", aggiunge il capo dello Stato, secondo cui Dante è, ancora, l’esule fiero e dolente, il maestro di morale e di coerenza. "Colui che – dai luoghi ospitali che lo avevano accolto con onore, prima Verona poi Ravenna - di fronte alla proposta di comprare la revoca del provvedimento di esilio, risponde sdegnato all’anonimo amico fiorentino che il ritorno all’amata Firenze non potrà mai avvenire sotto il segno della resa e dell’ignominia. E scrive con eccezionale forza immaginifica: 'Forse che non vedrò dovunque la luce del sole e degli astri?', ponendo così dei limiti etici invalicabili persino all’insopprimibile e legittimo desiderio di tornare a casa", dichiara Mattarella. (Rin)