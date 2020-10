© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala, la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci partecipano alla cerimonia celebrativa del 160° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Milano.Arena civica 'Gianni Brera’, ingresso viale Elvezia/viale Giorgio Byron (ore 10.30)REGIONEL'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini partecipa su delega del Presidente di Regione Lombardia, alla cerimonia celebrativa del 160° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Milano.Arena civica 'Gianni Brera’, ingresso viale Elvezia/viale Giorgio Byron (ore 10.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla cerimonia ‘Una rosa per Norma’, in ricordo del sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana stuprata e gettata ancora viva in una Foiba.Parco Norma Cossetto, via Einstein (ore 11.00)(Rem)