Business news: Giappone, Ntt assorbe Docomo

- La compagnia telefonica giapponese Nippon Telegraph and Telephone Corp (Ntt), una tra le aziende più grandi al mondo nel suo settore per quote di mercato e giro d’affari, ha stabilito il 29 settembre di assorbire la propria sussidiata dei servizi di telefonia mobile, Ntt Docomo, e farne una controllata al cento per cento. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Ad oggi Ntt detiene già una quota della società superiore al 60 per cento, e intende elevare la propria partecipazione al 100 per cento tramite una offerta pubblica. Docomo subirà il delisting dalla prima sezione della Borsa valori di Tokyo una volta completata la procedura di acquisizione. Il primo ministro neoeletto del Giappone, Yoshihide Suga, preme per un ulteriore abbassamento dei costi dei servizi di telefonia mobile, che in quel paese restano particolarmente elevati. Ntt punta a migliorare e semplificare il management, anche per affrontare le sfide connesse all’adozione del 5G. (Git)