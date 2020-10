Business news: voli Taiwan-Vietnam potrebbero riprendere entro metà ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di volo diretto tra Taiwan e il Vietnam potrebbero riprendere entro metà ottobre dopo essere stati sospesi per sei mesi. Lo ha riferito l'Ufficio economico e culturale di Taipei in Vietnam. Le compagnie vietnamite Vietnam Airlines e Vietjet e le taiwanesi China Airlines ed Eva Airways stanno attualmente seguendo le procedure necessarie per riprendere i voli sulle rotte Taipei-Hanoi e Taipei-Ho Chi Minh City, ha riferito l'ufficio sulla sua pagina Facebook. Lo sviluppo positivo è arrivato dopo l'approvazione da parte del Vietnam della ripresa dei voli tra Vietnam e Taipei il 15 settembre: è stato consentito un volo di andata e ritorno a settimana da ciascuna parte per soddisfare le esigenze dei viaggi d'affari. Il governo del Vietnam sta ora pianificando di aumentare i voli su quelle rotte ed espandere l'elenco di coloro che possono entrare: da viaggiatori d'affari a studenti stranieri, coniugi stranieri di cittadini vietnamiti e cittadini vietnamiti all'estero che desiderano tornare nel paese. Il Vietnam ha vietato il servizio aereo commerciale internazionale dalla fine di marzo per tenere sotto controllo la pandemia e, di conseguenza, l'ufficio ha organizzato voli mensili a partire da maggio per soddisfare le esigenze dei viaggiatori d'affari. (Cip)